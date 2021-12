Heute von 10 – 12 Uhr führen unsere Aktivisten in der Landeshauptstadt ihre jährliche “Deutsche Winterhilfe” durch.

In der Ernst – Haeckelstraße (Haltestelle am Drosselberg) können sich alle bedürftigen Deutschen kostenlose Kleiderspenden abholen.

Wir setzen dort an, wo der Staat schon lange versagt hat.

Vom Ich zum Wir!

Für Thüringen – Bereit

Ein ausführlicher Bericht folgt.