In den vergangenen Tagen verteilten Aktivisten in Zwickau und Umgebung zahlreiches Infomaterial unserer Bewegung. So wurden u.a. Flugblätter über unsere Kampagne “Deutsche Winterhilfe” verteilt, mit der wir in Not geratenen Deutschen helfen. Desweiteren Flugblätter zur Thematik krimineller Ausländer und der Forderung nach sofortigen Grenzschließungen, um ein zweites 2015 zu verhindern, als die massive Asylflut begann, die Millionen illegaler Asylanten in unser Land brachte.