Infostand-Dreierpack in Berlin

Die Aufklärung über unsere Positionen und politische Arbeit in der Hauptstadt gehen ungehindert weiter.

Nahezu täglich sind Mitstreiter unserer Partei “Der III. Weg” in vielen Berliner Bezirken aktiv, um unsere politischen Ziele den Anwohnern näher zu bringen.

Im Lichtenberger Weitlingkiez, sowie in Springpfuhl und Biesdorf in Marzahn-Hellersdorf führten Aktivisten über mehrere Stunden ungestört drei Informationsstände durch.

Ob Einbruchskriminalität, Mietenwahnsinn oder der aktuelle Krieg in der Ukraine, unsere Aktivisten standen Rede und Antwort und klärten auf.

Etliche positive Gespräche und einiges an persönlich verteiltem Material zeugen von einem gewissen Bekanntheitsgrad, der durch unsere kontinuierliche Parteiarbeit vor Ort spürbar ist.

Deshalb werden wir unseren Aktionsradius weiterhin beibehalten und bestenfalls ausbauen.