Achtung: Blitzermarathon in vielen Bundesländern

Heute nimmt die Polizei in einer deutschlandweiten Aktion Autofahrer ins Visier. In vielen Bundesländern findet ab dem frühen Morgen die Blitzerjagd statt. Insbesondere nach Inkrafttreten der Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) im November 2021 müssen Verkehrsteilnehmer auch bei Geschwindigkeitsverstößen mit höheren Bußgeldern und mehr Punkten in Flensburg rechnen.

Weitere Infos zum Blitzermarathon und vor allem zu den Stellen, an denen geblitzt wird, findet man z.B. für Hessen hier.