Aktiv in Leipzig gegen die drohende Impfpflicht

Obwohl in fast ganz Europa die Corona-Maßnahmen fast aufgehoben worden sind und die geplante Impfpflicht in Österreich vorerst gescheitert ist, gibt es in der BRD immer noch eine Sekte von vernunftsresistenten Fanatikern, die auf Biegen und Brechen die Impfpflicht und damit einen medizinischen Eingriff auf Zwang durchsetzen wollen. SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich bereits redlich den Ruf eines unzurechnungsfähigen Betonkopfes erarbeitet, der trotz vernachlässigbarer Zahlen von angeblich schwer verlaufenden Corona-Infektionen eine allgemeine Impfpflicht durchprügeln und den Deutschen weiterhin den Schafsmaulkorb aufzwängen will.

Gegen diesen Irrsinn haben nationalrevolutionäre Aktivisten auch in der Messestadt Leipzig mobil gemacht. Neben Tausenden von Flugblättern zum drohenden Impfzwang, die in den Haushalten des Leipziger Ostens landeten, erschienen im Stadtbild auch weitere Propagandamittel, die zur Verhinderung der Impfpflicht aufrufen. Niemals werden sie die sich zur freien Entscheidung über Leib und Leben bekennenden Deutschen an die Nadel zwingen!