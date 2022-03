Am Mittag des heutigen Sonntags verteilten Aktivisten aus der Bodensee-Region hunderte Flugblätter unter dem Motto “Ein Volk will Zukunft!” in Friedrichshafen. Nachdem am Vormittag bereits in Radolfzell Flugblätter verteilt wurden, war dies nun die zweite Flugblattverteilung zur Mobilisierung zum Arbeiterkampftag in der Region.

Der Bodensee fährt nach Zwickau!