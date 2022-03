Clankriminalität im Landkreis Rotenburg/Wümme (Niedersachsen)

Nicht nur in den Großstädten Deutschlands gibt es massive Probleme mit kriminellen Clans. Ob illegale Prostitution, Geldwäsche, Drogenhandel, Einbrüche oder Betrug: die Clans wissen, wie man in der BRD leicht zu Geld kommen kann. Eine neue Möglichkeit Geld zu machen, hat sich für diese Kriminellen durch die Corona-Maßnahmen aufgetan.

Wie die Kreiszeitung berichtet, wurden in den niedersächsischen Kleinstädten Sittensen und Scheeßel, die beide zum Landkreis Rotenburg/Wümme gehören, vier Testzentren durch Behörden kontrolliert. Laut dem örtlichen Polizeisprecher sind die Betreiber teilweise dem Clan-Milieu zuzuordnen. In allen vier Objekten stellten die Behörden Arbeitsschutzmängel und Verstöße gegen die Hygienebestimmungen fest. In einem Testzentrum wurde ungeschultes Personal beschäftigt, in einem weiteren war eine nicht angemeldete Person tätig. Im dritten Center wurden ohne gewerbliche Anmeldung FFP2-Masken verkauft und im vierten Objekt lag sogar ein Haftbefehl gegen den durchführenden Mitarbeiter vor. Schon Mitte Oktober des vergangenen Jahres wurden rund 30 Objekte aus dem Clan-Milieu im Landkreis Rotenburg/Wümme von Behörden durchsucht. Bereits damals wurden mehrere Verstöße festgestellt und Strafverfahren eingeleitet. Die Clan-Kriminalität breitet sich auch in den ländlichen Gebieten immer weiter aus.

Kriminelle und illegale Ausländer raus!

Die Partei DER III. WEG fordert eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland mitsamt anschließendem Einreiseverbot. Die Zielpersonen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.