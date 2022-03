Am heutigen Sonntag gingen auch die Bürger der Stadt Coswig gemeinsam mit Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg“ auf die Straße und demonstrierten gegen die Corona-Diktatur in der BRD. Der Aufzug formierte sich vor dem Rathaus und zog dann mit lauten Parolen, Pfeifen, Trommeln und einem Transparent mit klarer Botschaft an der Spitze durch die Stadt: “Das System ist gefährlicher als Corona“.

Werde auch du aktiv, denn das System ist gefährlicher als Corona!