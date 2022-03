Dessau-Roßlau: Corona-Diktatur und Pflegenotstand stoppen

Am gestrigen Montag zogen hunderte Deutsche durch den Bereich “Dessau Nord“ und den Ort Roßlau. Hintergrund der Demonstration ist der Pflegenotstand in der Corona-Diktatur. Auch unsere Aktivisten der Partei “Der III. Weg“ waren wieder auf der Straße und demonstrierten gegen den widerlichen Kapitalismus. Die Ausbeutung von Mensch und Natur muss sofort beendet werden. Ein lebensbejahendes und realistisches System muss an dessen Stelle her. Unsere Lösung lautet Deutscher Sozialismus!

Werde auch du aktiv, denn das System ist gefährlicher als Corona!