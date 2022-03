Am gestrigen Abend zogen über 270 Menschen in einem disziplinierten Schweigemarsch durch die Innenstadt. Sie erinnerten an die Bombardierung Dessaus am 7. März 1945 und gedachten der Opfer. Unsere Aktivisten der Partei “Der III. Weg“ waren natürlich mit dabei.

Bis auf eine lächerliche Standkundgebung gab es keinen nennenswerten Gegenprotest.

Werde auch du aktiv, denn das System ist gefährlicher als Corona!