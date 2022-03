Dr. Rigolf Hennig verstorben

In der Nacht von Freitag (18.März) auf Sonnabend ist Dr. Rigolf Hennig von uns gegangen. Ein wahrhaftes, kämpferisches Herz hat zu schlagen aufgehört.

Blicken wir zurück auf sein erfolgreiches Leben, das einen langen, bewegten Zeitabschnitt umspannt und auch mit Deutschösterreich, und zwar dem Süd-Tiroler Freiheitskampf, eng verbunden war. Rigolf Hennig (geboren am 9. Mai 1935 in Augsburg) war verheiratet und hatte acht Kinder.

Hören wir ihm zu, wenn er vom Kampf um Süd-Tirol erzählt

und seine politischen Ziele im Rahmen eines vergangenen, unter Zwang beendeten Projekts darlegt.

Er wird uns stets Vorbild für Anstand und Treue bleiben.

Sein Vermächtnis ist das Deutsche Reich.