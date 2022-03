In den vergangenen Wochen haben Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” Flugblätter in Schwerin, der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, gegen die Coronamaßnahmen des Systems verteilt. Mehrere tausend Flugblätter wurden an die Bevölkerung in der Feldstadt und in der Weststadt verteilt. Auch an den wöchentlichen Demonstrationen in Schwerin gegen die Coronamaßnahmen, nahmen und nehmen unsere Aktivisten regelmäßig teil.

Das System ist gefährlicher als Corona.