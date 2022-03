Infostand in Berlin-Köpenick

Nationalrevolutionäre Aktivisten führten letzte Woche bei herrlichem Frühlingswetter einen mehrstündigen Informationsstand unserer Partei “Der III.Weg” vor dem Allende Center im Berliner Bezirk Köpenick durch.

Thematische Flugblätter zum Einbruchsschutz und zu steigenden Mieten in der Hauptstadt wurde an die Bürger verteilt. Weiteres Informationsmaterial wurde am Infostand an Interessierte herausgegeben.

Werde auch Du in Berlin aktiv und gestalte mit uns gemeinsam eine bessere, deutsche Zukunft.