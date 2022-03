Kein Applaus für Tierquälerei!–Verteilung in Magdeburg

Im südlichen Teil Magdeburgs gastiert aktuell der Zirkus „Maximus“.

Ein Zirkus besteht leider nicht nur aus Clowns und Artisten.

In vielen Manegen müssen exotische Tiere den Beifall klatschenden Besucher „unterhalten”.

Vom Affen bis hin zur Raubkatze, der Vielfalt sind auch hier kaum Grenzen gesetzt.

Was in 2 Stunden Auftritt gerne zur Nebensache wird, sind die unnatürlichen Haltungsbedingungen hinter den Kulissen.

In kleinen Käfigen, die nicht mal im geringsten die freie Wildbahn widerspiegeln, kauern sie und warten auf das nächste „Training” unter Peitschenhieben und den darauffolgenden Auftritt.

Aus diesem Anlass verteilten Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ mehrere hundert Flugblätter zum Thema „Kein Applaus für Tierquälerei!“.

Uns liegt das Wohle der Tierwelt genauso am Herzen, wie das Wohl unserer Heimat und das Wohl unseres Volkes.

Stoppt diesen Wahnsinn.

Kein Tier sollte leiden, damit wir uns freuen!