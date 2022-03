Köthen: Spontandemonstration gegen die Impfdiktatur

Am vergangenen Montag zog eine kraftvolle Spontandemonstration durch die Straße der Stadt Köthen. Die Menschen haben genug von der Corona-Diktatur in der BRD. Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg“ begleiteten das Geschehen vor Ort natürlich solidarisch und interessiert. Viele Bürger sind berechtigterweise wütend und fühlen sich betrogen und belogen. Sie wissen, dass diese Regierung unsere Wirtschaft und unsere Zukunft an die Wand fährt.

Werde auch du aktiv, denn das System ist gefährlicher als Corona!