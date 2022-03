Magdeburg: Flugblattverteilung – Mietwahnsinn stoppen!

Auch in Magdeburg, der Landeshauptstad von Sachsen-Anhalt, macht die Mietpreissteigerung keinen Halt, was dazu führt, dass es immer schwieriger wird, in Magdeburg bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Um die Missstände der Politik nicht unbeantwortet zu lassen, verteilten Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei und Bewegung „Der III. Weg“ hunderte Flugblätter zur Thematik „Mietwahnsinn stoppen!“.

Wir von der Partei „Der III. Weg“ fordern:

soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen!

Nicht nur in Magdeburg, sondern überall in Deutschland!