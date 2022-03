Mobilisierung der NRJ in Sangerhausen fortgesetzt

In den letzten Tagen fanden sich dank der Mobilisierung der NRJ Sachsen-Anhalt in den Wochen zuvor, weitere Jugendliche im Raum Süd-Harz, die sich unserem Angebot annehmen und sich mit am Strukturaufbau im mitteldeutschen Bundesland beteiligen möchten.

An einer Berufsschule gingen die jungen Aktivisten das direkte Gespräch mit den dortigen Schülern ein und ernteten ziemlich hohen Zuspruch.

Im Anschluss zog man durch die Stadt, um mit hunderten Flugblättern weitere junge Heranwachsende über uns und unsere Aktivitäten zu informieren.

Wir halten weiterhin den Willen aufrecht, die Jugend aus dem modernen Zeitgeist zu entreißen und ihnen eine noch nie dargebotene Sicht auf unsere Heimat, unsere Traditionen und unsere Weltanschauung zu bieten.

Sei auch DU ein Teil unserer jungen Gemeinschaft.

Tritt uns bei, verändere Dich selbst und wachse über Dich hinaus.

In DIR liegt die Zukunft Deutschlands!

Kontakt zur NRJ:

WhatsApp: 0159-02711721

Threema: RD753N6K

E-Post: [email protected]

Weltnetzseite der NRJ:

http://www.NR-JUGEND.de

Deutsche Jugend voran!