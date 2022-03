Auch in der ehemaligen freien Reichsstadt Reutlingen waren heute württembergische Aktivisten auf der Straße und verteilten hunderte Flugblätter unter dem Motto unserer diesjährigen Kampagne zum Arbeiterkampftag “Ein Volk will Zukunft!”. Im Stadtteil Ringelbach fanden die Flugschriften den Weg in die Briefkästen der Anwohner. Somit konnte auch in Reutlingen ein erfolgreicher Startschuss gesetzt werden. Weitere Aktionen werden auch hier folgen!