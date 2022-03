Rednerveranstaltung mit RA Nicole Schneiders zum NSU-Komplex

Am Wochenende fand im Raum Koblenz eine gut besuchte Rednerveranstaltung mit der Rechtsanwältin Nicole Schneiders zum NSU-Komplex statt. In ihrem Vortrag schilderte sie die Geschehnisse im langwierigen Gerichtsverfahren in München, in welchem sie den Mitangeklagten Ralf Wohlleben vertrat. Darüber hinaus wurden auch die ein oder anderen Ungereimtheiten rund um das Tätertrio diskutiert.

Bis spät in den Abend saßen dann noch die Teilnehmer zusammen und diksutierten über diverse Themen.

Ein ausführlicher Bericht folgt…