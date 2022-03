Stuttgart: Ausländer schlagen Mann nieder und rauben ihn aus

Am Sonntag, den 6. März wurde ein Mann an der S-Bahn Haltestelle Österreichischer Platz in Stuttgart Mitte von zwei kulturfremden Ausländern niedergeschlagen und um 280 Euro beraubt. Die Täter wurden als südländisch, 20 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzen Kapuzenpullovern und Jeans beschrieben.

Kriminelle und illegale Ausländer raus!

Die Partei DER III. WEG fordert eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland mitsamt anschließendem Einreiseverbot. Die Zielpersonen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.