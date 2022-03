Nachdem letzte Woche in der Stadt Tambach-Dietharz ein Umwelttag stattfand, ging es am heutigen Dienstag in der Stadt Gotha weiter. Auch hier wurde durch die örtlichen Aktivisten Müll gesammelt, um so aktiv am Umwelt–und Heimatschutz mitzuwirken.

Wir rufen alle Thüringer dazu auf, auch über den 31. März (Ende des Umweltmonats) hinaus in ihren Regionen Müll zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Zusammen für ein sauberes Thüringen.

Für Thüringen – Bereit!