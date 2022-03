Am heutigen Mittwoch ging ein Teil der im letzten Jahr gesammelten Tierfutterspenden in ein Tierheim in der Landeshauptstadt Erfurt.

Schon Anfang des Jahres überreichten Aktivisten unserer Partei eine Tierfutterspende an ein Tierauffangheim in Südthüringen.

Wir sammeln weiterhin Tierfutterspenden, welche in unserem Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf (Landkreis Gotha) abgegeben werden können.

Tierschutz verpflichtet!

Für Thüringen – Bereit!