Traditionelles Heldengedenken im Rheinland

Am Heldengedenktag um den 16. März heißt es, Danke zu sagen an jene, die Leib und Leben für den Weiterbestand unseres Volkes heldenhaft einzusetzen bereit waren. Dazu fanden sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ an zahlreichen Stellen im Rheinland zusammen. Gedenkstätten wurden von Unrat befreit und für die Toten unseres Volkes ein würdiges Gedenken durchgeführt.

Wir werden Euch niemals vergessen, Ihr seid uns leuchtendes Vorbild.

„Tot sind nur jene, die vergessen werden!”