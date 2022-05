Dessau-Roßlau: Aktiv gegen geplanten Christopher Street Day

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ stehen auch in Dessau für den Erhalt und die Förderung der traditionellen deutschen Familie ein. Am 29. April führten unsere Mitglieder deswegen in dem Stadtviertel „Nord“ und dem „Gasviertel“ eine Flugblattaktion gegen die immer absurder werdende Förderung und Propagandierung sexueller Randminderheiten durch.

Hintergrund für die Aktion war ein Vernetzungstreffen für den ersten Christopher Street Day in Dessau-Roßlau in diesem Areal, welcher nicht ohne kritische Öffentlichkeit stattfinden wird.

Komm auch du in unsere Bewegung „Der III. Weg“ und werde aktiv für deine Zukunft!