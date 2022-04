Frühlingsfest im Landkreis Wittenberg/Anhalt

Am heutigen Tage trafen sich Mitglieder unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg„ und veranstalteten ein Frühlingsfest für unsere wachsende Gemeinschaft. In diesem Zusammenhang führten die Aktivisten eine Wanderung um einen See in der erwachenden Natur durch. Besonders erfreulich war die Teilnahme von vielen jungen Familien und Kindern. Bis spät am Abend wurde in der Gemeinschaft an einem See gegessen und in die Flammen des Osterfeuers geblickt. Ein ausführlicher Bericht folgt.