Am heutigen 8. Mai, den die etablierten Volksverräter wie jedes Jahr als „Tag der Befreiung“ feiern, gedenken wir der Millionen toten Deutschen, die von den sogenannten ‚Befreiern‘ ermordet, geschändet und aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Es wurden mehrere Denkmäler in und um Zwickau besucht, sie vom Moos gereinigt sowie Kerzen entzündet und Blumen niedergelegt.

In Zeiten, in denen in der Ukraine eine neo-bolschewistische Armee wütet, ganz im Geiste ihrer sowjetischen Vorfahren, ist es umso wichtiger, die Gräueltaten nicht zu vergessen. Damals Nemmersdorf und heute Butcha. Wir vergessen nicht und wir vergeben nicht.