Kein Vergeben! Kein Vergessen!

Am 8. Mai haben sich unsere Aktivisten aus dem Burgenlandkreis an Gräbern und Denkmälern versammelt, um Millionen von Seelen zu gedenken, die im 2. Weltkrieg und in der schrecklichen Nachkriegszeit ihr Leben auf unmenschliche Art und Weise ließen.

Kein Vergeben und kein Vergessen der schrecklichen Gräueltaten dieser sogenannten Befreier!

8. Mai Tag der Vernichtung,

8. Mai Tag der Peinigung,

8. Mai Tag des Hasses gegen das deutsche Volk, WIR FEIERN NICHT!

DER III. WEG Burgenlandkreis:

