In Magdeburg gedachten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ in Würde der unzähligen Ermordeten, der Heimatvertriebenen, der Gefallenen und all derer, die durch alliierte Kriegsverbrecher viel Leid und Elend ertragen mussten.

8. Mai? Wir feiern nicht!