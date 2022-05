Mainfranken – 8. Mai: Wir feiern nicht!

In diesen Tagen erfahren wir aktuell anhand der Ukraine, wie ein Volk in einem Abwehrkampf gegen die russischen Horden steht und diese unbarmherzig Greueltaten begehen.

Die schrecklichen Bilder von heute lassen uns aber nur erahnen, welche brutalen Verbrechen 1945 vor und nach dem 8. Mai durch Ost und West an unserem Volk begangen wurden. Eine „Befreiung“ war dies sicher nicht!

Heute sehen wir das Heldenregiment Asow in Mariupol der Übermacht im Kessel standhalten, damals fielen Helden in einem solchen Kampf in vielen Städten unter ganz anderen Bedingungen!

Dies hielten sich Aktivisten des Stützpunktes Mainfranken vor Augen und traten den Ehrendienst zum 8. Mai an der Kriegergedenkstätte in Oerlenbach an.

Auch dieses Dorf mit wenigen hundert Bewohnern fiel dem alliierten Bombenholocaust zum Opfer.

Wir vergessen nicht, wir schweigen nicht, wir verzagen nicht! Ihr Kampfgeist ist Vorbild in unserer Zeit!