Ostbayern – 8. Mai wir feiern nicht

Aktivisten aus dem Landkreis Passau gedachten den gefallenen Helden und den zivilen Opfern am angeblichen Tag der Befreiung. Sie gaben ihr Leben um die Freiheit des Vaterlandes zu schützen. Mit der Kapitulation kam nicht die Freiheit sondern Leid und Not über das deutsche Volk.

Der 8. Mai kein Tag der Befreiung und auch kein Tag zum Feiern.

Nationalrevolutionäre Aktivisten unserer Partei brachten darüber hinaus auch noch Plakate an mehreren Brücken und Unterführungen an um die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam zu machen.