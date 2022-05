RESOLUT #1: Der Fortschrittsgedanke als globale Endzeitfalle

Im neuen Videoformat von Baldur Landogart wird sich in der ersten Folge mit dem modernen Fortschrittsgedanken beschäftigt und zur grundsätzlichen Einleitung die Unterschiede von Kultur und Zivilisation behandelt. Was bedeutet „Zivilisation“ eigentlich, im historischem Kontext sowie in der Gegenwart, zu welchen Taten wurde dieser Begriff gebraucht/missbraucht und wollen wir überhaupt der ewigen Weiterentwicklung, also Vergrößerung und Verkomplizierung der globalen Megamaschine, folgen?

RESOLUT ist eine neue nationale Wissenssendung, mit Herz und Hirn, zu Themen der Zeitgeschichte, Politik und Kultur und erscheint ab sofort in regelmäßigen Abständen auf YouTube.