Uckermark – 8. Mai, wir feiern nicht!

Auch in der Uckermark suchten Unterstützer unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ am 8. Mai Gedenkanlagen unseres Volkes auf, um den ermordeten, vertriebenen und vergewaltigten Deutschen eine Stimme und ihrer würdig zu gedenken. In Angermünde versammelten sich, wie jedes Jahr, eine Handvoll Kommunisten und Gutmenschen, um am Gedenkstein der roten Armee am Friedenspark Blumen niederzulegen und der „Befreiung“ durch selbiger zu huldigen. Dieses Mal durften sie sich aber kritische Fragen durch einen nationalen Aktivisten gefallen lassen. Mit einem Transparent wurde auch visuell Aufmerksamkeit hergestellt, sehr zum Unmut der anwesenden roten Genossen, die Botschaft war klar „8. Mai – Wir feiern nicht!“

In Bertikow fand ein familiäres Gedenken statt. Am hiesigen Gedenkstein für die Opfer unseres Volkes beider Weltkriege wurden Blumen niedergelegt und Kerzen entzündet.

Ihr Opfer ist unser Auftrag!