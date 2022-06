2. Avalon-Podcast – Buchbesprechung: „Wie weiter? – Kritik und Doktrin des organisierten Nationalismus“

Vertreter der Avalon Gemeinschaft aus der Schweiz beschäftigen sich in ihrem 2. Podcast mit dem Buch „Wie weiter?“

Heinrich Wolfs Werk «Wie weiter?» gehört zu den besten Büchern, die in den letzten paar Jahren aus nationaler Sicht geschrieben wurden. Es ist kein weiteres Buch zum Thema Einwanderung oder über irgendwelche abstrusen Theorien, sondern ein Grundlagenwerk über die Fehler und Versäumnisse der patriotischen bzw. nationalen Parteien. Wolf bezieht sich primär auf die Lage in der Bundesrepublik Deutschland, doch viele seiner Analysen haben allgemeine Geltung – auch für die nationale Bewegung in der Schweiz.

