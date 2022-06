Bunte Schändung des Reichstags

Nun sieh mal einer an, der Bundestag hisst unter dem Deckmantel dieser „Demokratie“ im Zuge des „Christopher Street Days“ den Bunten Lappen, die Regenbogenfahne, am Reichstagsgebäude.

Es ist bekannt, dass diese Fahne ein Symbol der Toleranz gegenüber perversen Umtrieben sein soll. Dieser Lappen fordert nämlich, dass das arbeitende Volk diese sexuelle Minderheit nicht nur tolerieren und akzeptieren, sondern auch unterstützen soll. Exakt genau das passiert auch, nicht nur mit Steuergeldern, sondern diese diktierte Förderung geht noch viel weiter.

Beginnen wir an dieser Stelle mit den Beiträgen zur Krankenversicherung. Einige dieser Menschen gehen einem schier unglaublich bizarren Hobby nach, man nennt es „pozzen“ (Siehe: Video), damit ist die beabsichtigte Serokonversion zwischen Menschen ohne und mit dem HI-Virus im Blut gemeint. Das bedeutet, diese Leute stecken sich absichtlich mit Aids an und die Krankenkassen, also am Ende wir, finanzieren deren Treiben und die Kosten für die Medikamente werden ohne weiteres übernommen.

Es versteht sich in diesem System fast von selbst, dass diese LBGTQ-Gruppe dann, finanziert von den öffentlich-rechtlichen Zwangsmedien, noch eine Bühne für dieses unnormale Verhalten bekommt. Diese LBGTQ-Gruppe ist mittlerweile omnipräsent, in den Nachrichten, in der Werbung und in den Schulen, ja auch in den Köpfen unserer Kinder!

Jeder einigermaßen normaldenkende und unter der enormen Abgabenlast ächzender Bürger sollte sich in diesem Zusammenhang doch mal fragen, wofür er eigentlich überhaupt arbeiten geht? Deutsche wacht auf! Ihr bezahlt dieses Treiben dieser sexuell desorientierten Randgruppe!

Unsere Partei und Bewegung „Der III. Weg“ fordert ein sofortiges Ende der Verherrlichung und Verbreitung jeglicher Art von Homo-Propaganda. Wir fordern eine finanzielle Neubewertung mit dem Ziel der Kostenersparnis dieser LBGTQ-Gruppe im vom deutschen Volk finanzierten Gesundheitssystem und eine Streichung des Themas aus den Lehrplänen!