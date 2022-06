Den Auswüchsen dieser Zeit entgegen – Flugblattverteilung in Kressbronn (BaWü)

Am Mittwoch verteilten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung anlässlich des sogenannten „Pride month“ hunderte Flugblätter in Kressbronn. Die Aktion, mit welcher gegen die volks- und familienfeindliche Propaganda des Systems Stellung bezogen wurde, war bereits seit längerer Zeit geplant. Wie so oft in dieser bunten Republik überschlugen sich kürzlich die Ereignisse. Wie bereits vor einigen Tagen berichtet, kam es am vergangenen Sonntag zu einem Amoklauf eines 31-jährigen Nigerianers, der offenbar in einen Blutrausch geriet. Wahllos stach der Mann auf Mitbewohner des Flüchtlingsheims ein, in welchem er untergebracht war. Bilanz der Messerattacke sind ein Todesopfer sowie fünf zum Teil schwerverletzte Personen. Über den Auslöser der Tat ist bislang nichts bekannt. Bereits einige Wochen zuvor hatte der Nigerianer Mitbewohner der Asylunterkunft mit einer Machete bedroht. Der Mann wurde jedoch nur kurzzeitig festgenommen und kurz nach dem Vorfall wieder auf freien Fuss gesetzt. Die brutale Amoktat des Dunkelhäutigen veranlasste Aktivisten unserer Partei, auch Flugzettel mit den Forderungen unserer nationalrevolutionären Bewegung zur Ausländerpolitik in Kressbronn zu verteilen. Ob familienfeindliche Homopropaganda oder brutale Gewalttaten durch Ausländer, beides sind letztlich Symptome desselben kranken Systems, dem wir Nationalrevolutionäre uns niemals beugen werden.

Homopropaganda stoppen!

Kriminelle Ausländer raus!