Am vergangenen Wochenende kam es in Nordrhein-Westfalen (kurz NRW) und Rheinland-Pfalz zu gleich zwei Massenschlägereien zwischen sogenannten „Großfamilien“. In Worms und in Essen seien Massenschlägereien entstanden, bei welchen auch Stichwaffen durch Randalierer eingesetzt wurden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzungen sind noch unklar. Fest steht jedoch, dass mutmaßliche Beteiligte zweifelsohne dem Clan-Milieu zugeordnet werden konnten.