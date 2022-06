Esslingen: Fremdländer sticht auf Frau und Kind ein

Ein neues Phänomen, welches seit 2015 mehr und mehr in der BRD zunimmt, sind Delikte fremdländischer Gewaltverbrecher, die mit Messern begangen werden. Ein besonders schwerer Fall spielte sich am heutigen Vormittag im württembergischen Esslingen ab. Ein als etwa 30 bis 35 Jahre alt, dunkelhäutiger, ca. 170 Zentimeter großer und als schlank beschriebener Mann stach heute auf eine 61-jährige Frau und auf ein siebenjähriges Kind in einer Schule ein. Das Motiv ist noch unklar.

Auch diese Tat wird nicht unvergessen bleiben und von unseren Aktivisten vor Ort zeitnah im Kampf um unsere Heimat behandelt.