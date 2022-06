Gedichteinsendung: Hilfe, die Affenpocken kommen!

Hört, Hört! Lacht man vor´m Fernsehapparat,

eine neue Mörderpandemie ist schon am Start.

Erneut ist die Weltbevölkerung bedroht,

erneut greift nach uns Gevatter Tod.

Wer glaubt den kann jetzt nichts mehr schocken,

den Vorhang auf ! Hier sind die Affenpocken !

Neben Schweinegrippe, Geflügelpest und Rinderwahn,

fühlt uns jetzt ein neues Unheil auf den Zahn.

Was Vogelgrippe oder Covid noch nicht dahin gerafft,

ob das nun jetzt die Affenpocke schafft?

Die Meinungsmacher schreiben sich die Finger wund,

ein „Alptraum-Szenario“ verspricht die neue Kund.

Sollen das nun wieder der Menschheit letzte Tage sein?

Wird jetzt der Affe die Erde vom Menschen befrei´n?

Leute, jetzt heißt es praktisch denken,

Särge schenken!

Belgien hat schon Quarantäne für Affenpocker verhängt,

und Österreich seinen Kopf wieder Richtung Zwangsimpfung verrenkt.

Deutschlands Mann der sinnbefreiten Sätze,

schickt eine neue Bestellung auf die Plätze.

Lauterbach „denkt“ zu wissen was er fordert,

und hat 240.000 Impfdosen angeordert.

240.000 einer noch experimentellen Impfung,

für die Intelligenz eine klare Verunglimpfung.

Aber treudoofe Bauern müssen eben fallen,

wenn Sinn und Unverstand aufeinander prallen.

Dieser Impfstoff wurde im Januar schon zugelassen,

wie vorausschauend! Es ist wirklich kaum zu fassen!

Kann die EU etwa in die Kristallkugel blicken?

Oder ist sie okkulter Meister im Gläser rücken?

Der erste Affenpocker lag in München Schwabing,

wie damals bei Corona – was ein Ding!

Sogar der selbe Arzt war da zugegen,

will da etwa jemand den „Zufall“ pflegen?

Dieser Arzt, Clemens Wendtner, stellte es fest,

wie damals nach selbst durchgeführtem PCR Test.

Versucht man hier eine neue Pandemie zu installieren?

Gar gegen jede gesunde Logik zu intervenieren?

Vollzieht man einen Intelligenztest an der ganzen Welt?

Oder geht es nur wieder mal um´s Geld?

Was kommt nach der nächsten „Plandemie“?

Welch neuer Name für jene neue Idiotie?

Kommt gar das Elefanten-Mumps, die Rheuma-Ratten ?

Ein Hamsterschnupfen nur für Ehegatten?

Sollen wir zum Gespött des Weltalls werden,

wegen Monster-Asteroidenstaub-Beschwerden ?

Wollen wir wirklich unter dieser Verarschung leiden?

Das muss jeder für sich selbst entscheiden!