Stuttgart: Ausländer schlagen Seniorin und rauben sie aus

Am Mittwoch, den 1. Juni kam es in einem Geschäft in der Stuttgarter Königsbaupassage zu einem Vorfall, bei dem eine Seniorin von zwei Ausländern sexuell belästigt und beraubt wurde. Der 63-jährigen alten Dame, die gegen 20 Uhr gerade über ihre Einkaufstaschen gebeugt war, näherten sich zwei Fremdländer. Einer der beiden schlug ihr auf das Gesäß. Als die Dame hochschreckte, ergriff der andere ihre Tasche. Die Seniorin versuchte den Mann festzuhalten, worauf dieser ihren Arm wegschlug, um mit seinem Komplizen zu flüchten.

Einer der Täter soll etwa 25 Jahre und dunkelhäutig gewesen sein, sowie kurze schwarze Haare gehabt haben. Er trug eine helle Jeansjacke. Zu dem anderen Täter gibt es keine genauere Beschreibung.