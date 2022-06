Südharz: Pfingstwanderung 2022

Auch in diesem Jahr führten Stützpunkte unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ unsere traditionelle Pfingstwanderung im Gebiet des Südharzes durch. Zu diesem Gemeinschaftstag waren Mitglieder und Freunde unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ herzlich geladen.



In Gemeinschaft von heimischen und ausländischen Kameraden wurde ein idyllisch gelegener Rundwanderweg absolviert. Neben sportlichen Aufstiegen zu tollen Aussichtspunkten und einer kleinen Sporteinheit gab es natürlich viele heitere Momente im Kreise dieser Wandergemeinschaft. Im Anschluss daran fand am Abend eine lokale Feierlichkeit in einer rustikalen Schenke statt. Hierbei wurde bis in den Abend hinein gesungen, gelacht und gefeiert.

Ein ausführlicher Bericht folgt.