Thüringen – Natur als Abfalleimer

Umweltverschmutzung ist nicht nur in Thüringen und ganz Deutschland ein trauriges Thema, sondern betrifft die ganze Welt.

Mit unseren Umweltmonaten vom 01.06. – 31.07. wollen wir zumindest in vielen Regionen von Thüringen ein Zeichen dagegen setzen.

Am gestrigen Tag sah man wieder die Auswüchse der völligen Dekadenz einiger Mitmenschen.

In der Burgstallstraße in Tambach-Dietharz wurde der Müll nicht etwa fachgerecht entsorgt, sondern genau neben den dort stehenden Müllcontainern hingeworfen.

Du willst ein Zeichen setzen?

Dir liegt Umweltschutz und damit verbunden Heimatschutz am Herzen?

Dann beteilige auch Du dich am Umweltmonat in Thüringen!

Für Thüringen – Bereit!