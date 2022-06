Thüringen – Oettinger Brauerei in Gotha vor Schließung

Die Oettinger Brauerei will die Produktion am Standort Gotha einstellen. 200 Arbeitsplätze würden somit wegfallen. Die Belegschaft wurde am Mittwochmittag informiert.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Produktion auf die drei anderen Braustätten in Mönchengladbach, Braunschweig und Oettingen verteilt wird.

Als Grund nannte man die „negative Entwicklung des Absatzvolumens im Biermarkt“.

Laut Gewerkschaft NGG sollen lediglich 24 Mitarbeiter ihre Stelle behalten.

Im Vorjahr wurden noch ca. 2,5 Millionen in die Modernisierung investiert.

Wir, die Partei „Der III. Weg“, sprechen uns gegen eine Schließung der Oettinger Brauerei in Gotha aus!

Ein ausführlicher Bericht folgt.