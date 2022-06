Verteilung in Bad Schlema

Im erzgebirgischen Bad Schlema waren in den vergangenen Tagen Aktivisten unterwegs und verteilten dabei zahlreiche Flugblätter an die Einwohner. Verteilt wurde hierbei zur Thematik „Asylflut stoppen“. Denn neben tatsächlichen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die von dort vor dem brutalen Krieg fliehen, den die neobolschewistischen Horden Putins in ihre Heimat brachten, kommen unentwegt weiterhin Massen fremdländischer Asylforderer in unser Land. Diese zumeist jungen Männer haben jedoch, im Gegensatz zu den ukrainischen Kindern und Frauen, größtenteils keinerlei Anspruch auf Asyl, da es sich vorwiegend um Glücksritter aus aller Herren Länder handelt, die es sich im Sozialsystem BRD bequem machen und hier ein sorgenfreies Leben auf des Steuerzahlers Kosten führen wollen.