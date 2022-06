Wir laufen Streife durch Hellersdorf!

Auch in Hellersdorf-Marzahn wird die kranke Asylpolitik der BRD Verantwortlichen immer offensichtlicher. In den Bereichen Helle Mitte, Alte Hellersdorfer Straße und Zossenerstraße wird das von kriminellen Ausländerbanden geprägte Straßenbild immer deutlicher. Der Drogenkonsum auf offener Straße, hinterlassene Mülllandschaften, Diebstahl sowie Einbrüche gehören längst zum Alltag in Hellersdorf. Deshalb laufen viele Unterstützer unserer Partei „Der III. Weg“ wieder Streife und haben in vielen Gesprächen die Sorgen und Nöte der Anwohner aufgenommen. Diese unregelmäßigen Einsätze auf der Straße gehören ebenso zu unseren präventiven Maßnahmen, wie das beseitigen linksextremistischer Propaganda, die durchaus als geistige Umweltzerstörung bezeichnet werden kann.

Wir bleiben stabil – Deutscher Sozialismus jetzt!