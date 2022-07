Anquatschversuch in Neuruppin

Am gestrigen Dienstag, den 5. Juli 2022 gegen 12.45 Uhr versuchten zwei Schlapphütte des Brandenburger Inlandsgeheimdienstes „Verfassungsschutz“ (VS) ein vermeintliches Mitglied unserer Partei „Der III. Weg“ für Spitzeltätigkeiten anzuwerben. Direkt an seinem Wohnort in Neuruppin (Brandenburg) beim Entladen seines PKW scheiterte der Versuch der beiden Agenten am konsequenten Verhalten des Nationalisten. Die zwei abgehalfterten Herren, einer etwas dicklich und ca. 170-175, der andere ca. 180-185 und schmächtig mit Bart, beide trugen Baseballkappe, mussten erfolglos abziehen.

Macht Anquatschversuche öffentlich, keine Zusammenarbeit mit staatlichen Repressions- und Spitzelbehörden. Wir lassen uns nicht kriminalisieren.