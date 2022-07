Brandstifter in Marzahn-Hellersdorf unterwegs

Gestern Nacht, am 30. Juni 2022, wurde nun auch ein Gebäude der Sommerrodelbahn am Kienberg angezündet und die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr rückten wieder an, um den Brand zu löschen. Im Bezirk häufen sich solche Einsätze und es darf durchaus von einer Brandserie gesprochen werden. Seit Wochen werden immer wieder Mülltonnen oder wahllos Autos angezündet. Wer sind die Täter? Sind es Jugendliche, die in ihrer Perspektivlosigkeit zum weiteren Symptom dieses kranken BRD Systems verkommen sind? Hat die sogenannte „Corona Pandemie“ so manchen geistig abgehängt? Oder haben wir „Neudeutsche“, sprich Menschen mit Migrationshintergrund am Start, die so ihre Langeweile bekämpfen? Fragen die Antworten erbitten.

Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ halten die Augen im Bezirk offen und versuchen, wo es möglich ist, das Sicherheitsgefühl der Anwohner zu stärken. Die negativen Auswüchse dieses kranken Systems lassen sich immer weniger durch die Herrschenden vertuschen, die Leidtragenden sind am Ende immer unsere Landsleute, die Stück für Stück ihre Heimat den Bach runter gehen sehen.

Zeit für eine Wende – deutscher Sozialismus jetzt!