Köthen: Bürgerproteste halten an (+Video)

In Köthen gingen am gestrigen Tage wieder Bürger gemeinsam mit Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ vereint auf die Straße. Die Wut der Bevölkerung richtet sich gegen die Corona-Maßnahmen, faktische Zwangsimpfungen und den liberalen Kapitalismus mit all seinen negativen Folgen. Und so erklang immer wieder aus vollen Kehlen: „Frieden, Freiheit, Deutscher Sozialismus!“.

An diesem Tag demaskierte sich die AfD mal wieder selbst als keine Alternative für Deutsche. Am Tag der Demonstration nutzte die Partei den Markt als Bühne. Sie posierte sich mit einem Infostand und einem Plakat mit der Losung: „Waffeln statt Waffen“. Mit diesem Spruch beziehen sie dabei mutmaßlich eine prorussische Stellung im aktuellen Krieg in der Ukraine und brandmarken sich dabei als Imperialisten. Gleichzeitig betreiben sie stumpfen Populismus und helfen bedürftigen Landsleuten nicht.

So ist es nicht verwunderlich, dass sie in Köthen natürlich keine Waffeln kostenlos verteilt haben.