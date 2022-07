Nach einen Mord an einer aus dem württembergischen Asperg stammenden 17-Jährigen durch einen mutmaßlich ausländischen Täter (wir berichteten), führten Aktivisten unserer Partei am Morgen des 24. Juli eine Flugblattverteilung in der Stadt im Strohgäu durch. Zum Thema „Kriminelle Ausländer raus!“ fanden hunderte Flugblätter ihren Weg in die Briefkästen der Bürger.

Ein ausführlicher Bericht folgt.