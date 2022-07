Reutlingen: Ausländische Räuber ertappt

Am Donnerstag, dem 30. Juni kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Emil-Adolff-Straße in Reutlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 17:25 Uhr schob einer der Täter seinem Komplizen eine befüllte Tasche mit Lebensmitteln zu. Als die Mitarbeiter dies bemerkten, verhinderten sie, dass die Fremdländer den Laden verlassen konnten. Es kam zu einem Gerangel zwischen Personal und einem der Täter. Beide Täter konnten schließlich ohne Beute fliehen.

Der erste Täter wird auf 35-45 Jahre geschätzt. 170 – 180 cm groß, kurze dunkelbraune Haare, dunkler Teint und sprach schlecht deutsch, trug ein olivfarbenes T-Shirt und eine blaue Jeans. Der zweite Täter war ungefähr im gleichen Alter, hatte schwarze Haare und trug ein weißes T-Shirt mit blauen Querstreifen.