Stuttgart: Ausländer schüttet Frau glühende Grillkohle über die Beine und versucht sie zu vergewaltigen

Am Samstagabend, den 11. Juni traff sich eine 24-jährige Frau mit mehreren Bekannten am Stuttgarter Max-Eyth-See. Auch der spätere Täter gehörte der Gruppe an. Der Ausländer soll seit dem Kennenlernen fortlaufend körperlichen Kontakt zu dem Opfer gesucht haben, obwohl das Opfer kein Interesse zeigte und dies auch zu verstehen gab. Der Täter soll sein Opfer nicht nur verbal belästigt haben, sondern hatte die Frau auch mehrfach betatscht. Als gegen 22:40 Uhr die junge Dame beschloss zu gehen, schüttete der Täter ihr heiße Grillkohle über die Beine. Als die Frau versuchte zu flüchten, rannte der kulturfremde Syrer ihr hinterher und zerrte sie in ein Gebüsch. Passanten hörten Schreie und eilten ihr zur Hilfe, worauf der Fremdländer flüchtete. Kurze Zeit später konnte der Täter durch Einsatzkräfte gefasst werden und wurde in Untersuchungshaft verbracht.